The Indo-American Association Houston presents Draupadi Phenomenon

eventdetail
Indo-American Association Houston

Draupadi Phenomenon features a storm on stage - where myth erupts into modern truth. Odissi and Mayurbhanj Chhau meet avant-garde stagecraft in a searing call for women's dignity, freedom, and equality.

Draupadi Phenomenon features a storm on stage - where myth erupts into modern truth. Odissi and Mayurbhanj Chhau meet avant-garde stagecraft in a searing call for women's dignity, freedom, and equality.

WHEN

WHERE

MATCH - Midtown Arts and Theater Center Houston
3400 Main St, Houston, TX 77002, USA
https://www.iaahouston.org/resources/events/2026/draupadi-phenomenon.html

TICKET INFO

$29-$99

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
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