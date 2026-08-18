The Indo-American Association Houston presents Draupadi Phenomenon
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Indo-American Association Houston
Draupadi Phenomenon features a storm on stage - where myth erupts into modern truth. Odissi and Mayurbhanj Chhau meet avant-garde stagecraft in a searing call for women's dignity, freedom, and equality.
Draupadi Phenomenon features a storm on stage - where myth erupts into modern truth. Odissi and Mayurbhanj Chhau meet avant-garde stagecraft in a searing call for women's dignity, freedom, and equality.