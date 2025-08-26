La Speranza Chamber Music presents "A Rose by Any Other Name"

Photo by Tara Flannery

Who wrote it? Hear the difference between the real deal and the imitation, Haydn vs. Hoffmeister, in La Speranza Chamber Music's season opener, "A Rose by Any Other Name."

Spanish composer Arriaga's amiable Variations for String Quartet complements their familiar voices.Juan Cristóstomo de Arriaga: Tema variado en cuarteto (1820) Roman Hoffstetter: String Quartet in F major, Hob.III:17 (1772) Franz Joseph Haydn: String Quartet in G major, op. 33 no. 5 (1781)

Performers include violinists Joanna Becker and Maria Lin, violist Yvonne Smith, and cellist Fran Koiner.

A reception with light refreshments will follow the concert.

WHEN

WHERE

St Andrew's Episcopal Church
1819 Heights Blvd, Houston, TX 77008, USA
https://la-speranza.com/concerts/a-rose-by-any-other-name

TICKET INFO

$10-$30

All events are subject to change due to weather or other concerns. Please check with the venue or organization to ensure an event is taking place as scheduled.
