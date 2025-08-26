La Speranza Chamber Music presents "A Rose by Any Other Name"

Who wrote it? Hear the difference between the real deal and the imitation, Haydn vs. Hoffmeister, in La Speranza Chamber Music's season opener, "A Rose by Any Other Name."

Spanish composer Arriaga's amiable Variations for String Quartet complements their familiar voices.Juan Cristóstomo de Arriaga: Tema variado en cuarteto (1820) Roman Hoffstetter: String Quartet in F major, Hob.III:17 (1772) Franz Joseph Haydn: String Quartet in G major, op. 33 no. 5 (1781)

Performers include violinists Joanna Becker and Maria Lin, violist Yvonne Smith, and cellist Fran Koiner.

A reception with light refreshments will follow the concert.